Nahuel Carabaña, cinquena millor marca d'Espanya

Actualitzada 27/05/2022 a les 06:36

El rècord d’Andorra que Nahuel Carabaña va signar en els 3.000 metres obstacles dissabte passat al Campionat Iberoamericà de Huelva va significar quelcom més que batre la seva pròpia marca. Els 8’32”03 de l’andorrà són la cinquena millor marca a Espanya d’aquest any, per darrere de Víctor Ruiz (8’16”42) i del segon millor crono, el de Daniel Arce, que té un temps de 8’28”69. Després de penjar-se la medalla de plata amb 8’35”19, a dues dècimes del guanyador, l’espanyol Gonzalo Parra, Carabaña va rebaixar dimecres el rècord d’Andorra en 3.000 obstacles a Huelva, acabant en vuitena plaça i rebaixant tres segons el seu temps. Els 8’32”03, a més, signifiquen la 14a millor marca d’Europa aquest any, la cinquena a Espa­nya, i quedar-se a només 2”03 de la mínima per a l’Europeu absolut. Després del periple a l’Iberoamericà, Carabaña ja es prepara per al proper repte, el dels els Jocs del Mediterrani, a Orà.