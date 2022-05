L'OTSO Travessa d'Encamp supera el miler d'inscrits

Actualitzada 26/05/2022 a les 06:41

L’OTSO Travessa d’Encamp comptarà amb un miler de participants (hi ha 1.005 inscrits) a la 39a edició de la cursa, que se celebrarà al llarg de cap de setmana, i supera així els 300 de l’any passat, en un prova marcada llavors per la limitació per la covid-19. La principal novetat d’enguany és la creació d’una prova ultra de 84 quilòmetres, que tindrà un centenar de corredors. La distància que tindrà més participació és la de 21 quilòmetres, amb unes 320 persones, seguida per les de 42, 12, 7 i 84 quilòmetres. L’organització va valorar molt positivament el fet que el 75 per cent d’inscrits siguin de fora del país, un fet que “encaixa dins de l’estratègia de turisme esportiu”, segons va manifestar el conseller d’Esports del comú d’Encamp, Xavier Fernàndez. Això, a més, influeix positivament en la parròquia, ja que tal com va explicar, “repercuteix en l’hoteleria i els comerços i estan molt satisfets perquè tenim una ocupació molt bona i ens encoratja a seguir així”.Les sortides i arribades de totes les proves seran a la plaça dels Arínsols d’Encamp entre dissabte i diumenge.