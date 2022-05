El Memorial Francesc Vila torna després de tres anys d'absència

Actualitzada 26/05/2022 a les 06:36

El Memorial Francesc Vila, un dels esdeveniments clàssics del calendari del futbol formatiu andorrà, torna aquest cap de setmana. Un torneig que no s’ha pogut celebrar des del 2019 però que complirà la seva 21a edició. Equips com la Reial Societat, l’Athletic de Bilbao, el Vila-real, el València o el Girona tornaran a participar en el Memorial, que comptarà amb la presència de la Damm, equip referència del futbol formatiu a Catalunya, com a nouvingut. Andorra hi participarà en les tres categories: l’equip aleví estarà entrenat per Ferran Meilan i Sandro Gutiérrez, el benjamí el dirigiran Roger Nazzaro i Joan Carles Ruiz, mentre que el femení el portaran Catia da Silva i Jordi Roca. Enguany, la categoria femenina jugarà al CE de la Massana.Des de la FAF van mostrar la seva satisfacció per recuperar aquesta cita.