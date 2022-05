El jugador Julen Sánchez signa amb l'Espanyol

Actualitzada 26/05/2022 a les 14:35

El jugador Julen Sánchez s'ha convertit en l'últim jugador del planter andorrà que signa amb l'Espanyol, segons informa la Federació Andorrana de Futbol en un comunicat. El fill del mític jugador internacional Juli Sánchez (73 partits amb la Selecció) és després de completar una excel·lent temporada amb l’aleví de l’ENFAF Construccions Modernes, on ha estat el màxim golejador, el quart jugador que passa de l’ENFAF a l’Espanyol, després de Sandro Gutiérrez, Joel Ferreira i Ot Remolins, actualment un fixe a la Selecció Sub21.La FAF indica que Sánchez ha aportat bona part dels 132 gols aconseguits per l’equip de Ferran Meilan aquesta temporada, tancant la lliga en 4a posició.

A banda dels jugadors que han anat canviant l’ENFAF per l’Espanyol al llarg dels anys, també hi ha casos de jugadors joves que al seu dia van exportar el seu talent a altres grans clubs i que actualment son peça indispensable de la Selecció Absoluta, com Iker Alvarez de Eulate o Albert Rosas, entre molts altres.