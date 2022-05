Dani Raya és l'escollit pel VPC

El fins aquest curs jugador de l’equip i tècnic del conjunt femení serà l’inquilí de la banqueta de cara a la propera temporada

Dani Raya és l’escollit i comandarà des de la banqueta el projecte del VPC de cara a la propera temporada, en un staff que tindrà també com a tècnic Paul Alieu i Alain Bonell, i David Kirikàixvili com a preparador físic. Tots els inputs feien pensar que Raya acabaria sent el tècnic després d’haver-se retirat aquest mateix curs com a entrenador, i també després del gran paper que ha fet els últims anys com a tècnic de l’equip femení, per exemple amb l’ascens a Divisió d’Honor i el títol de Primera Catalana aquesta temporada. Després que l’experiència del curs passat