La FIS designa aquesta tarda a Milà la seu del Campionat del Món d’esquí alpí, amb Andorra molt ben posicionada

Ha arribat el gran dia. La Tor­re Alianz de Milà serà l’escenari aquesta tarda del 53è congrés anual de la FIS i el testimoni de la designació de la seu per acollir el Campionat del Món d’esquí alpí del 2027. Una possibilitat en què Andorra abraça moltes il·lusions i esperances amb una candidatura que fa dos anys que treballa de valent per aconseguir ser la proposta escollida. Les rivals, Crans-Montana (Suïssa), Garmisch-Partenkirchen (Alemanya) i Narvik (Noruega), també presenten les seves opcions i en els casos de l’estació suïssa i l’alemanya, no és el primer cop que es troben en una