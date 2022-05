L'ADA obre demà les inscripcions per a la Cursa de la dona

Actualitzada 25/05/2022 a les 18:08

La Cursa de la dona torna després de 2 anys i es farà el diumenge 19 de juny a les 10 del matí amb sortida i arribada a l'Illa Carlemany. Les inscripcions, amb un preu de 12 euros, estaran disponibles a partir de demà i fins al 17 de juny, segons informa l'Associació de Dones d'Andorra (ADA) en nota de premsa. Enguany els beneficis de la cursa aniran destinats a l'Assandca. Com a novetat, l'ADA apunta que aquest any es podran inscriure els homes, tot i que no competiran en temps amb les dones.La cursa comptarà amb dos recorreguts de 5 i 1,5 quilòmetres en categoria absoluta i de menors. Els podis d'ambdues categories s'enduran vals regals d'Illa Carlemany. A més, Júlia, Dermandteck i Viladomat atorgaran diversos premis especials.