Folguera deixa el CV Río Duero dos anys després

El col·locador, ara concentrat amb la selecció, té ofertes per seguir a Espanya

Xavi Folguera no continuarà la propera temporada a les files del CV Río Duero de Sòria, on ha jugat les dues últimes temporades, i emprendrà una nova aventura professional de cara al curs vinent. El col·locador va fitxar pel conjunt de Sòria l’estiu de l’any 2020 i va signar per a dues temporades, i tot i que el conjunt espanyol tenia la intenció d’oferir-li la renovació perquè seguís sent una part important del projecte, l’andorrà va preferir posar el punt final a la seva segona etapa a Sòria, on també havia militat cinc cursos entre el 2008 i el 2013.



