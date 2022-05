Andorra no acollirà el Mundial d'esquí alpí del 2027

Actualitzada 25/05/2022 a les 21:01

TORNAREM, ho tenim clar. Ho tornarem a intentar i a lluitar.



Tornarem a encendre les estrelles ‼️ pic.twitter.com/Y9UgEkAA0M — Federació Andorrana d'Esquí (@FAEAndorra) May 25, 2022

Andorra no acollirà el Mundial d'esquí alpí al 2027 després que el consell de la FIS, reunit a Milà pel congrés de l'entitat, no hagi escollit a la candidatura tricolor. Els sectors de Soldeu i el Tarter de Grandvalira han rebut tres vots, mentre que Crans-Montana n'ha rebut onze, sent la guanyadora i la futura seu del Campionat del Món del 2027. La candidatura noruega, Narvik, també ha aconseguit tres vots, mentre que els alemanys, Garmisch-Partenkirchen, n'han rebut un.La ministra de Cultura i Esports Sílvia Riva ha apuntat que la candidatura d'Andorra ha estat "molt ben valorada i ha tingut un feedback molt positiu pels membres de la FIS". "Ara tenim temps per millorar la candidatura i ser candidats en una altra ocasió", ha afegit la ministra, matisant que Crans-Montana "té molta experiència en l'organització d'aquests campionats". Tanmateix, Joan Verdú ha assegurat que "les pistes d'Andorra no tenen res a envejar a les de la resta de candidatures", i considera que "el fet que sigui la primera vegada que ens presentem ens ha jugat en contra". Tot i això, l'esquiador olímpic assegura que continuaran treballant per tornar a presentar-se de nou el 2029: "Estic convençut que tard o d'hora ho aconseguirem".Es tracta de l'esdeveniment esportiu més important que hauria acollit mai el país tal i com demostren els números, amb més de 750 competidors de 70 països, 16 dies de competició, 55.000 nits d'hotel, més de 1.000 periodistes acreditats, 500 voluntaris i 100 en directe per televisió.