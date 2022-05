Un bon curs guarnit per Verdú

El campió de la general de Copa d’Europa encapçala un any molt profitós, segons la FAE

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va fer un balanç força positiu d’una temporada d’alpí on, lògicament, el triomf a la general de Copa d’Europa de Joan Verdú –que ahir va fer 27 anys– va ser la punta de l’iceberg. Roger Vidosa, director de la secció, va asse­nyalar que ha estat “una temporada històrica” amb un any “ple d’emocions amb grans resultats assolits pels nostres atletes i en diferents grans esdeveniments esportius com han estat els Jocs Olímpics de Pequín, la Copa del Món, el Festival Olímpic de la Joventut (FOJE) o la Copa d’Europa”. Vidosa va destacar com a resultats