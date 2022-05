Tot i mantenir una lògica prudència, el comitè d’Andorra 2027 creu estar ben posicionat de cara a l’elecció de la seu

Els membres de la candidatura d’Andorra 2027 per acollir el Mundial d’alpí d’aquí a cinc anys es mostren molt optimistes a l’hora de valorar les possibilitats andorranes per organitzar, per primer cop, el Campionat del Món. D’entrada, Crans Montana (Suïssa) es presenta com el gran rival de la candidatura d’Andorra, tot i que tant Garmisch Parterkirschen (Alemanya) com Norvik (Noruega) “han treballat com nosaltres i tenen opcions”, va explicar ahir el director del comitè, David Hidalgo.



En una trobada amb la premsa el màxim responsable de la candidatura andorrana va explicar que, després de la feina que s’ha fet en els