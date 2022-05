La FAE fa un balanç molt positiu de la temporada d'esquí alpí

Actualitzada 23/05/2022 a les 14:27

La federació andorrana d'esquí (FAE) ha fet un balanç força positiu d'una temporada d'alpí on, lògicament, el triomf a la general de Copa d'Europa de Joan Verdú -que avui fa 27 anys- ha estat la punta de l'iceberg. Roger Vidosa, director de la secció, ha assenyalat que ha estat "una temporada històrica" amb un any "ple d’emocions amb grans resultats assolits pels nostres atletes i en diferents grans esdeveniments esportius com han estat els Jocs Olímpics de Pequín, la Copa del Món, el Festival Olímpic de la Joventut (EYOF) o la Copa d’Europa". Vidosa ha recalcat l’augment del nivell dels equips "fruit de molts anys de treball i de sacrifici de tots" i ha destacat com a resultats, "Joan Verdú, que va acabar 9è en el Gegant Olímpic, campió de la general de la Copa d’Europa en Gegant i 17è en la prova de Copa del Món de Kransjka Gora", sent el primer cop que un esquiador masculí es classifica per una 2a mànega, o bé, els resultats de la Cande Moreno "que va aconseguir una 12a plaça a la combinada alpina olímpica de Pequín i varis top 15 en les proves de la Copa d’Europa de descens".