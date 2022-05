La candidatura Andorra 2027 es veu una de les favorites

Actualitzada 23/05/2022 a les 14:52

Els membres de la candidatura d'Andorra 2027 per acollir el Mundial d'alpí d'aquí a cinc anys es mostren molt optimistes a l'hora de valorar les opcions andorranes per organitzar, per primer cop, el campionat del món. A priori, Crans Montana es presenta com el gran rival de la candidatura d'Andorra, tot i que, tant Garmisch Parterkirschen (Alemanya) i Norvik (Noruega) "han treballat com nosaltres i tenen opcions" ha explicat el director del comitè, David Hidalgo. El 53è Congrés anual de la FIS dictarà sentència en poc més de 48 hores.