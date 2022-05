L'Enfaf segella la salvació amb una golejada davant de l'Esparreguera

Actualitzada 22/05/2022 a les 08:09

L’Enfaf Construccions Modernes va aconseguir ahir una golejada per 5-0 contra l’Esparreguera que li garanteix la permanència una temporada més a la Tercera Divisió espanyola. Després d’un any complicat, amb el canvi del CE Sant Julià a l’Enfaf, i el nou projecte dirigit per Jona Pérez, els tricolors van sumar una victòria inapelable que els deixarà a la quarta categoria del futbol sala espanyol un curs més. L’Enfaf va poder obrir el marcador amb un gol d’Omar al quart d’hora de joc, però no va ser fins a la segona meitat quan va encarrilar el triomf amb les dianes de Guillem Castro, Xavier Pla, Francisco Domínguez i Brayan Pinto.El tècnic Jona Pérez va manifestar que “ha estat un any dur, hi ha hagut molts canvis, hem necessitat un període d’adaptació i ens ha faltat molta efectivitat, però arribem a l’última jornada amb els deures fets i estem contents per la salvació”.L’Enfaf tancarà la lliga diumenge contra el Sant Sadurní.