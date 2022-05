Nahuel Carabaña es penja la medalla de plata als iberoamericans d'Alacant

Actualitzada 21/05/2022 a les 07:24

El corredor Nahuel Carabaña continua donant alegries a l’esport andorrà. L’atleta va obtenir una històrica segona plaça als campionats Iberoamericans Alicante 2022, que se celebren a la localitat de la Nucia, en la prova dels 3.000 metres obstacles. Carabaña es va penjar la plata gràcies a una excel·lent marca de 8’35”19 a escassament dues dècimes del guanyador, l’espanyol Gonzalo Parra.El bronze va ser per l’argentí Marcos Julián Molina, que va arribar a 21 cèntessimes. El crono obtingut ha permès l’atleta del Playas de Castellón i de la Federació Andorrana d’Atletisme millorar el rècord d’Andorra que tenia ell mateixCarabaña, campió de Catalunya de la disciplina, ja va obtenir una gran fita amb la medalla de bronze obtinguda a l’Europeu sub-23 que es va disputar a Tallín (Estònia) el juliol passat. Els excel·lents resultats acreditats el 2021 han tingut continuïtat aquest any com ho demostra l’obtenció el passat mes d’abril del rècord nacional dels 10.000 en mans des del 2002 de Toni Bernadó.En la primera jornada del Campionat, tambe va entrar en competició la velocistat Duna Viñals que va deixar el rècord nacional dels 400 tanques, en 1’03’10” que li serveix de mínima per a l’Europeu sub-18.També van competir Pol Moya, que va fer la millor marca de la temporada als 800 i Eloi Vilella que va acabar els 400 tanques acreditant millor marca personal.