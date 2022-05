El president de la federació creu que si la pista de l’Estadi Comunal no està disponible la cita no s’hauria de fer

El president de la Federació Andorrana d’Atletisme, Josep Maria Missé, va mostrar-se extremament sorprès per l’opció que les proves d’atletisme dels Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025 no es facin a l’Estadi Comunal i es moguin fora del país, tal com va explicar com a possibilitat la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, si no s’acaben a temps les obres de la instal·lació, i fins i tot va apostar per ajornar la cita olímpica si es donés aquesta circumstància.



Marsol havia assenyalat després de la sessió del consell de comú que “pot passar que hi pugui haver un problema a

#1 ...

(21/05/22 07:42)