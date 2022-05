L'Andorra puja a Segona Divisió

Actualitzada 21/05/2022 a les 23:18

L’FC Andorra ha aconseguit l’ascens a Segona Divisió després d’imposar-se 1-0 a l’UCAM de Múrcia amb un gol de Carlos Martínez i aprofitar l’empat sense gols entre Vila-real B i Balompedica Linense. Sota l’atenta mirada de Gerard Piqué a la llotja, i amb un Estadi Nacional ple fins a la bandera, els tricolors han sumat un triomf que, juntament amb l’empat dels groguets, els permetrà jugar per primer cop a la història a la Lliga Smartbank.

El duel ha arrencat amb els tricolors monopolitzant la pilota, però sense trobar la passada o el tir final. Aguado ha estat el primer en provar-ho amb un xut llunyà que ha atrapat Pedro, i ho ha intentat també Marc Fernández amb un parell d’internades per la banda esquerra, però sense èxit. La més clara, però, ha estat per a Alti, que avui jugava d’extrem i s’ha plantat sol contra el porter per la banda, tot i que Pedro ha pogut evitar el gol. L’UCAM, tot i no jugar-se res, no ha vingut de passeig a l’Estadi Nacional i també ha buscat el gol. Els tricolors tenien el domini, i de tant insistir ha acabat arribant el gol després d’una passada interior de Marc Fernández a Carlos Martínez que el davanter català no ha desaprofitat per a fer el primer passada la mitja hora de joc. Els tricolors han seguit en busca del segon, però el marcador ja no s’ha tornat a moure a la primera meitat.

A la represa, el duel ha seguit amb el mateix guió, amb els tricolors en busca d’un segon gol que donés tranquil·litat, i mirant també de reüll al que passava a Vila-real B, on els groguets no passaven del 0-0 contra la Balompédica Linense, un resultat que donava l’ascens als homes d’Eder Sarabia. L’FC Andorra seguia generant, però ha faltat l’espurna final per anotar el segon, com en una nova acció de Carlos que ha evitat el porter local, o en una rematada d’Alti que ha acabat sortint per dalt. Els nervis s’han apoderat dels tricolors al tram final, i han vist com l’UCAM s’apropava més del que era desitjable, tot i que en cap moment hi ha hagut sensació de perill. El duel s’ha acabat a l’Estadi Nacional, i tothom estava pendent del mòbil i de la ràdio per veure que passava. I finalment el Vila-real B no ha guanyat, i l’Andorra ha pujat.