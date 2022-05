L’FC Andorra pujarà avui a Segona Divisió si guanya l’UCAM i el Vila-real B no passa de l’empat contra el Linense

36 setmanes de competició després, l’FC Andorra pot ser avui matemàticament equip de segona. Aconseguir-ho no serà fàcil, però, ja que per fer-ho necessita guanyar aquesta nit (20.30 hores) i que el Vila-real B no passi de l’empat a casa contra la Balompédica Linense, que s’està jugant la permanència a la Primera RFEF. Si no es dona aquesta combinació de resultats, el desenllaç haurà d’esperar fins dissabte següent, quan els tricolors visitin, precisament, el Linense i el Vila-real B jugui també a domicili a Andalusia, en aquest cas contra l’Atlético Sanluqueño. Igual que ha passat els últims partits a casa,