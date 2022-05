“Seria espectacular pujar davant de la nostra gent”

El migcampista creu que l’equip ha de jugar sense pressió els duels que queden i es mostra cofoi per com s’ha enganxat el públic al projecte

Rubén Bover va ser el primer fitxatge del projecte de Piqué en arribar a l’FC Andorra. Ara, tres anys i mig després, i com a capità de l’equip, demà, juntament amb els seus companys, tindran la primera oportunitat de fer pujar l’entitat tricolor a la Segona Divisió del futbol espanyol si guanyen contra l’UCAM i el Vila-real B no passa de l’empat contra la Balompédica Linense.



Ha estat una temporada molt llarga, però demà tenen la primera opció de pujar. Com està l’equip?

Ha estat un any molt llarg comparat amb els dos anteriors que van fer-se més curts per la covid,