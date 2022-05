La FAN i la Federació Espanyola signen un conveni de col·laboració

El president de l’Espanyola, Fernando Carpena, visita el país juntament amb el cap de la FAN

La Federació Andorrana de Natació (FAN) va signar ahir un conveni de col·laboració amb la Reial Federació Espanyola de Natació (RFEN) per tal d’estrènyer els lligams entre tots dos ens i ajudar en el desenvolupament de l’esport al país. El màxim dirigent de l’RFEN, Fernando Carpena, va realitzar una visita ahir al Principat amb el seu homòleg del Principat, Joan Clotet. Durant la jornada van poder visitar el centre esportiu dels Serradells, on s’estan acabant les obres per tornar a tenir disponible la piscina de 50 metres, i posteriorment van desplaçar-se a Ordino per conèixer el Centre de Tecnificació Esportiva