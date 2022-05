La UEFA donarà fins a 17 milions a cada federació

La sisena edició del programa Hat-trick estarà dotada amb 935 milions d’euros

El congrés de la UEFA celebrat a Viena va aprovar un increment del 21 per cent per a la sisena edició (2024-2028) del programa Hat-trick, pasant dels 775,5 milions d’euros de la cinquena edició (vigent del 2020 al 2024) als 935 milions d’euros per a la propera. Això significa que cadascuna de les 55 federacions nacionals membres de la UEFA, entre les quals la Federació Andorrana de Futbol, podrà rebre més de 17 milions d’euros entre els quatre anys que duri la sisena edició del programa, superant així els 14 que van rebre, com a màxim, les diferents associacions en