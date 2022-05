La FAN estreny lligams amb les federacions europees

Actualitzada 19/05/2022 a les 05:44

La Federació Andorrana de Natació (FAN) i la Reial Federació Espanyola de Natació (RFEN) segueixen enfortint els seus vincles i tenen previst signar un conveni de col·laboració properament. El president de la FAN, Joan Clotet, va aprofitar el congrés extraordinari de la LEN (Lliga Europea de Natació) celebrat a Portugal el cap de setmana passat per ampliar els vincles amb la federació veïna del sud, així com amb la resta d’associacions de l’àmbit europeu.Durant el congrés, el president de la LEN, el portuguès Antonio Silva, va fer balanç dels tres primers mesos al càrrec i va exposar el seu programa de futur, que es vertebra en quatre eixos: integritat, transparència i governament, esport accessible per a tothom i sostenibilitat. Silva també va explicar que ja “s’han dut a terme avenços significatius per assolir aquestes fites i que es continuarà per aquesta via”, i es van aprovar canvis als estatuts, com ara la creació d’un comitè d’atletes que pugui votar en els congressos. Per últim, la LEN va comprometre’s a seguir identificant noves formes d’ajudar els esportistes perquè progressin.