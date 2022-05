Andorra 2027 serà l'última a exposar la candidatura

Actualitzada 19/05/2022 a les 05:48

A tot just sis dies per conèixer si Andorra acull per primer cop a la història un Campionat del Món d’esquí alpí el 2027, es van coneixent els detalls de l’elecció de la seu, i la proposta de Soldeu i el Tarter a Grandvalira serà l’última de les quatre aspirants a exposar la seva candidatura en el congrés de la FIS que se celebrarà de manera híbrida amb una part de les delegacions a Milà (Itàlia) de manera presencial, i una altra telemàticament des dels seus països d’origen.El congrés arrencarà a les 17.00 hores i primer serà el torn d’exposar les candidatures d’Oberstdorf (ski flying), Montafon (surf de neu, freestyle i esquí d’estil lliure) i Falun (esquí nòrdic). En aquestes disciplines hi ha una única opció, i cada seu tindrà deu minuts per exposar el seu programa. Posteriorment arribarà el torn dels quatre candidats a acollir el Mundial d’esquí alpí, amb Crans Montana (Suïssa) obrint foc, seguit de Garmisch-Partenkirchen (Alema­nya) i Narvik (Noruega), abans que Soldeu tanqui el torn de les presentacions.Després de les exposicions dels candidats –tindran deu minuts– els 16 membres del consell de la FIS hauran de votar amb el sistema olímpic, descartant a cada ronda l’opció menys votada excepte si algun dels quatre candidats aconsegueix la majoria absoluta en una de les rondes. Està previst que a partir de les 19.00 hores es coneguin els resultats.