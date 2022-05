'Sito' Español signa el cinquè lloc a l'ERC4 del Ral·li Illes Canàries

Actualitzada 18/05/2022 a les 05:50

Álex, Sito, Español va superar amb nota el darrer desafiament, el del Campionat d’Europa de ral·lis ERC i la gran cita de les Illes Canàries. L’andorrà va acabar en el cinquè lloc a la categoria ERC4 i quart a l’ERC4 júnior. Amb un lleuger bagatge en asfalt, Sito ja va tenir les millors sensacions als tests i a l’hora de prendre contacte amb el seu nou equip, The Racing Factory. A la primera passada per Tejeda, havent recorregut només quatre trams dels 13, l’andorrà ja es va situar tercer de l’ERC4 i els mitjans especialitzats ja parlaven de l’andorrà com la gran revelació. El Top 10, objectiu a l’inici del ral·li, acaba sent un cinquè i un quart lloc. La propera prova per a Español tindrà lloc del 10 al 12 de juny a Polònia i els equips hauran de treballar en el muntatge dels kits de terra i la posada a punt per a aquesta superfície.