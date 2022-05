Actualitzada 18/05/2022 a les 05:45

Duna Viñals va batre el rècord d’Andorra dels 400 metres tanques a la Lliga espanyola de Divisió d’honor amb un registre d’1’04”13. Amb aquesta marca, va millorar l’anterior plusmarca nacional, que ella mateixa havia establert en 1’04”13 fa tot just una setmana. El rècord absolut és també rècord sub 18, sub 20 i sub 23.