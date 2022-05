El duel de l'FC Andorra contra l'UCAM passa a les 20.30 hores

Actualitzada 18/05/2022 a les 17:14

El duel de l'FC Andorra contra l'UCAM Múrcia que podria suposar l'ascens dels tricolors a la Segona Divisió es disputarà finalment a l'Estadi Nacional a les 20.30 hores i no a les 18.30 hores com estava previst en un primer moment. Segons ha explicat la federació espanyola (RFEF), el motiu és "la previsió d'altes temperatures previstes pel cap de setmana, i per garantir la salut de tots els participants". Com el reglament estableix que les dues últimes jornades s'han de disputar en horari unificat en tots aquells duels on hi hagi alguna cosa en joc, es canvia l'horari de tots els partits independentment del punt geogràfic on es disputin.L'FC Andorra podria pujar dissabte a la Segona Divisió per primer cop a la història, per fer-ho, hauria de guanyar a l'UCAM a l'Estadi Nacional, i esperar que el Vila-real B no guanyi a casa contra la Balompédica Linense.