Gerard de la Casa, cinquè, i Edgar Montellà, quart, a la 50a Pujada al Fito

Actualitzada 17/05/2022 a les 07:04

Gerard de la Casa va finalitzar en cinquena posició, en la categoria de turismes, a la 50a edició de la Pujada internacional al Fito. L’andorrà continua progressant, encara que els seus rivals segueixen lluny, en una modalitat que va ser dominada amb gran autoritat per l’Audi RS5 DTM del pilot asturià José Antonio López-Fombona. De la Casa es va mostrar convençut que “amb les mecàniques que tenim per davant estar en el podi en alguna de les pujades serà molt difícil. La progressió continua i cada vegada estic més còmode al volant del Fiesta, però de moment no és suficient per plantar cara a mecàniques molt potents pilotades per gent amb molta experiència”. Per part seva, en CM Edgar Montellà (Silver Car S3) va tenir molts problemes mecànics i molta mala sort, però va poder salvar la cita amb una quarta posició. “Malgrat tot, en l’última pujada vam baixar en 4” el nostre millor temps de l’últim any”, va comentar.