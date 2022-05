El Govern roman a l'espera de l'informe de La Liga

L’FC Andorra coneix les principals millores a introduir al Nacional

La visita dels representants de La Liga per peritar l’Estadi Nacional de cara a la propera temporada, hi hagi ascens de l’FC Andorra a Segona A o no, va servir principalment per conèixer en primera persona la necessitat d’introduir certes millores a l’estadi. La més urgent és el canvi de gespa per una d’híbrida i aquest és el principal cavall de batalla. Bàsicament perquè, com vam explicar al Diari, Gerard Piqué té decidit no tornar a jugar a Prada de Moles i preveu únicament l’opció de romandre a l’Estadi Nacional.

La ministra d’Esports, Sílvia Riva, va recordar ahir que “representants de

