El president del MoraBanc fa autocrítica i es veu com el principal culpable del descens

“Ens hem equivocat massa, a l’hora de fer l’equip, amb els jugadors que han vingut perquè no s’han adaptat, amb els que hem portat, posant tres entrenadors... ens hem equivocat en tot, segur, perquè el resultat és el que és, inapel·lable, i ens ha costat el descens.” Així de contundent va mostrar-se el president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, en una entrevista amb el Diari menys de 48 hores després del descens a LEB or. El mandatari també va admetre que “no han estat bones les decisions preses a principi de temporada, ni les decisions per intentar solucionar la situació

