La Casamanya Extrem estrena recorregut per als infants

La setena edició de la vertical race Casamanya Extrem arriba el proper 19 de juny amb una nova modalitat, un recorregut per als infants. A més de les categories Casamanya Extrem (5 km de distància 1.440m D+) i Casamanya Clàssic (3,5 km de distància i 760 m D+), s'incorpora enguany la Mini Extrem, on els nens i nenes podran fer el recorregut de la Clàssic amb 2,4 km de distància i 400 m de desnivell positiu, segons ha informat el comú d'Ordino en roda de premsa.Tanmateix, s'organitzarà per primer cop una activitat per als infants que encara no tenen edat per competir on, juntament amb un entrenador de curses de muntanya, els participants seguiran el recorregut de la Mini Extrem "aprenent algunes tècniques de curses de muntanya i interpretació de la senyalització".Les inscripcions per participar en la cursa ja estan obertes i es poden formalitzar a través de la web. La cursa està organitzada per Estripagecs Mountain Events i compta amb la col·laboració del club de muntanya No Límits i el suport del comú.El comú remarca que la Casamanya Extrem forma part del circuit Copa Multisegur Assegurances de Curses de Muntanya d'Andorra i que enguany, com a novetat, la FAM utilitzarà els resultats d'aquesta cursa per a fer les seleccions per al mundial que tindrà lloc a Arinsal el juliol. Tanmateix, informen que s'ha iniciat les gestions per a formar part de la Copa Catalana de curses verticals.