El MoraBanc Andorra, en ple procés de dol per la pèrdua de la categoria, només pensa a tornar a l’ACB al més aviat possible

Pastar l’amargor d’un descens costa. Sempre costa i cadascú passa el procés de dol com bonament pot. Després del desencís de dissabte, la derrota contra el Tenerife, les passes de Shermadini i les llàgrimes per caure a la LEB Or, el club s’activarà ja aquesta setmana per posar fil a l’agulla i iniciar el camí per al retorn.



El director general del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, ja ho va exposar dissabte, encara en calent, que “la idea que tenim al club és tornar al més aviat possible, per tornar a ser on aquesta entitat i aquest país es mereixen”. Solana va

#2 esteve

(16/05/22 07:24)



#1 josep

(16/05/22 07:06)