Ballarins andorrans premiats al concurs espanyol de dansa

Actualitzada 16/05/2022 a les 17:31

Diversos alumnes de perfeccionament de dansa clàssica de l'Escola Líquid Dansa han estat premiats a la fase final del concurs nacional de dansa a Espanya, que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Tarragona. Segons informa l'escola en nota de premsa, hi han participat ballarins en modalitat de ballet, en grup i solos.El grup 'Breath', format per Carla Gelabert, Martí Tomàs i Sycilia Coonen, ha rebut el primer premi en la categoria 1 de clàssic ameteur avançat. Tanmateix, en categoria elementari clàssic amateur avançat, Marti Tomàs ha estat guardonat amb el primer premi, rebent la màxima puntuació del concurs. A més, el jove ha estat distingit amb una menció especial del jurat. D'altra banda, Sycilia Coonen ha quedat primera en la categoria mitjana 2 de clàssic amateur avançat, amb felicitacions del jurat. Per últim, Ane Ajona ha quedat primera en la categoria elementària 1 clàssic amateur. Tots els premiats han estat seleccionats per la final Europea, que de moment es desconeix on i quan es desenvoluparà.