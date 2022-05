Vicky Jiménez cau a les semifinals de la Bisbal

Actualitzada 15/05/2022 a les 07:05

Vicky Jiménez Kasintseva va perdre a les semifinals del torneig ITF 1.000 de la Bisbal d’Empordà Solgironès contra la xinesa Xinyu Wang. La número 89 del món va derrotar la tenista del Principat en un duel que es va decidir en tres sets (1-6, 6-3 i 1-6), i on la competidora asiàtica va mostrar el seu millor tenis per acabar imposant-se. Vicky Jiménez Kasintseva tornava a la competició després de més de dos mesos lesionada i va tancar la setmana amb bones sensacions després de la inactivitat. A més, pel fet d’haver arribat a semifinals, la tenista del Principat pujarà 26 llocs al rànquing mundial de la WTA i la setmana que ve ocuparà el lloc 158è del món, la seva millor classificació fins al moment tot i tenir només 16 anys. El proper objectiu de la tenista serà la prèvia de Roland Garros a partir de demà.A més del duel individual, Vicky Jiménez va disputar tot seguit (va tenir tot just una hora de descans) la final de dobles juntament amb la mexicana Renata Zarazúa. L’andorrana i la seva parella van proclamar-se campiones després de derrotar 4-6, 6-2 i 8-10 a les britàniques Alicia Barnett i Olivia Nicholls.