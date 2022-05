L’FC Andorra assaboria quedar-se a un pam del salt a l’elit, però se’n va d’Alcoi amb un punt de regust amarg

El gol d’Enri al minut 90 semblava embolicar i gairebé posar el llacet a l’ascens a la Segona divisió A. L’1-2 parcial aplanava el terreny per, en cas de superar l’UCAM Múrcia la setmana que ve a l’Estadi Nacional, es tragués el confeti per celebrar l’històric salt al futbol de l’elit de l’FC Andorra. Tot plegat haurà d’esperar, perquè Juanan, al minut 92 en una acció a pilota aturada, va segellar el resultat definitiu (2-2) i va congelar el rictus de la delegació andorrana. Un punt amarg però al qual no se li ha de donar més voltes. L’Andorra segueix