Primer match-ball de l'Inter per ser campió

Actualitzada 15/05/2022 a les 07:03

L’Inter Club d’Escaldes afronta avui el seu primer match-ball per proclamar-se campió de la Lliga Multisegur Assegurances per tercer any consecutiu. Per fer-ho, els escaldencs en tindran prou amb sumar un punt aquesta tarda contra la UE Santa Coloma (17.00 hores, segon classificat, que necessitarà la victòria per apurar les seves opcions d’aconseguir el campionat. En cas de perdre avui, el vigent campió en tindria prou la propera setmana amb un empat per repetir títol. L’altre duel del play-off pel campionat el disputaran Atlètic Escaldes i UE Sant Julià (17.00 hores, Diari TV), que buscaran apurar les opcions per acabar segons.D’altra banda, la FAF va confirmar que la UE Sant Julià ha estat un dels quatre clubs de la Lliga Multisegur que no han rebut la llicència UEFA, fet que li impediria poder disputar competició europea en el cas d’acabar en segon lloc al campionat domèstic. A més dels lauredians, tampoc la van rebre el Carroi, l’FC Ordino i la UE Engordany, que no tenen opcions de jugar a Europa.