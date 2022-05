Edu Barceló s'emporta la Titan Desert en la modalitat mixta

Actualitzada 15/05/2022 a les 07:04

Edu Barceló va aconseguir la victòria final a la Titan Desert de Marroc en la modalitat mixta, fent parella amb Núria Picas. Barceló i Picas han dominat bona part de la competició i, finalment, van entrar en la meta de Maadid com a guanyadors d’una de les proves més dures i exigents del panorama ciclista. En la categoria femenina, Anna Ramírez va tornar a guanyar i suma la quarta victòria consecutiva i en categoria masculina, el més ràpid va ser el suís Konny Looser. Per part seva, Ramón Aranda va tornar a finalitzar una Titan amb l’equip Quality, en la posició 325, mentre que Dani Caetano i Edu Balart, del The White Angel by Santiveri, van ser 77è i 99è, respectivament.També va ser finisher la resident del KH7, Marta Ballús, que va cloure la cita en la 244a posició amb un temps final de 37h11’00.