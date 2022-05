3.000 persones participen a la Cursa Popular Illa Carlemany

Actualitzada 15/05/2022 a les 12:55

L'11a edició de la Cursa Popular Illa Carlemany enmarcada dintre del Dia de l'esport per a tothom ha aplegat 3.000 persones, la tercera xifra de participants més alta de la història. Amb sortida des del centre comercial Illa Carlemany i arribada al Parc Central d'Andorra la Vella, Nahuel Carabaña i Xènia Mourelo han estat els vencedors a la cursa de 5 quilòmetres, tant a la popular, com a la corresponent al Campionat d'Andorra. El podi masculí l'han completat Carles Gómez i Francesc Cardona, mentre que el femení del Campionat d'Andorra l'han completat Maria Cristina Martínez i Elisabeth Missé, i el de la prova pular, Laura Peña i Maria Cristina Martínez.Després de dos anys d'absència per la Covid-19, la cursa recuperava la normalitat i ho feia amb un caire solidari, ja que les inscripcions van destinades al fons de solidaritat per a les persones ucraïneses refugiades al país. El cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat que "teníem moltes ganes, ha estat un dia d'il·lusió, esperança i retorn a la normalitat, i veure com 3.000 persones han participat a aquesta cursa és un motiu de gran satisfacció", i ha afegit que "estem molt contents, veure que bona part de la societat andorrana ha estat capaç d'agrupar-se i fer activitat esportiva amb una finalitat solidària ens fa molt contents". De la seva banda, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha manifestat que "és impressionant la capacitat de la societat andorrana de reprendre amb força, i des del Govern celebrem tota la implicació, i entenem que el missatge és que s'ha de seguir potenciant els hàbits saludables i l'activitat física".