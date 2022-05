Vicky Jiménez es classifica per a les semifinals i jugarà la final de dobles

Actualitzada 14/05/2022 a les 07:19

Vicky Jiménez Kasintseva va aconseguir el bitllet per a les semifinals en el quadre individual del 6è Torneig internacional de tennis femení Solgironès i per a la final en el quadre de dobles. L’andorrana es va desfer amb comoditat de l’espanyola Marina Bassols per 6 a 0 i 6 a 3 i es veurà les cares avui a la semifinal de l’ITF de la Bisbal davant la xinesa Xinyu Wang. A més, aquesta tarda Vicky Jiménez disputarà la final de dobles, fent parella amb la mexicana Renata Zarazúa, contra les angleses Alicia Barnett i Olivia Nicholls. Les rivals de les semifinals, les espanyoles Aliona Bolsova i Rebeka Masarova, es van retirar.