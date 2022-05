L'Andorra vol fer un pas de gegant

L’equip tricolor visita l’Alcoià i una victòria aplanaria una mica més l’ascens a Segona A

L’FC Andorra afronta aquesta tarda a El Collao un partit transcendental de cara a assolir l’ascens a la Segona Divisió A. Després de superar l’Albacete a l’Estadi Nacional, l’equip tricolor es presenta davant de les tres darreres jornades de la lliga regular depenent de si mateix per fer al salt a l’elit del futbol espanyol. Una victòria significaria fer un pas gairebé definitiu.

El tècnic tricolor, Eder Sarabia, va deixar clar que a aquestes alçades de la pel·lícula “el més important és l’aspecte mental” i com l’equip és capaç de gestionar els entrebancs que es puguin presentar, tant avui com en

#1 Cierco FC Barcelona

(14/05/22 07:34)