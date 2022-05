L'FC Andorra empata a Alcoi (2-2)

Actualitzada 14/05/2022 a les 21:50

L’FC Andorra ha empatat 2-2 i no depèn d'ell mateix per pujar la setmana que ve a Segona Divisió a l'Estadi Nacional.

Els tricolors s’han avançat tot just al primer quart d’hora gràcies a Carlos Martínez, que ha aprofitat una pilota morta dins de l’àrea per fer el primer. L’Alcoià ha començat a collar un pèl més des de llavors, i ha acabat aconseguint l’empat a tocar del descans gràcies a Mourad, que ha aprofitat un rebuig després d’un tir d’Andy al pal per fer l’1-1. A la represa, Mourad n’ha tingut un parell més per capgirar el partit, i l’FC Andorra també ho ha intentat però sense gaire encert, fins que Rubén Enri ha fet l'1-2 al minut 90. Els tricolors saborejaven els tres punts, però l'Alcoià ha acabat fent el 2-2 a l'afegit.

Tot i l’empat, els tricolors mantenen els dos punts de marge amb el Vila-real B, que ha empatat avui 3-3 contra el Castelló. Pel que fa a l’Albacete, jugarà demà a casa contra el Nàstic de Tarragona.