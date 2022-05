El MoraBanc Andorra afronta el partit més important dels darrers anys d’història amb un únic desig, la permanència

Pels volts del 2005, el grup barceloní de pop-rock Sidonie va gravar una celebrada cançó, Fascinado, que comença dient: “Es la última canción. Van a dar la luz. Fin del hechizo.” Dues coses semblen clares. Una, que per al MoraBanc Andorra aquest vespre davant el Lenovo Tenerife (20.45 h) serà la darrera cançó de la temporada i que, independentment del resultat, pels volts de les 22.20 hores –si no ho evita cap pròrroga– s’encendrà el llum com a metàfora de fi de festa. Ara bé, que sigui el final de l’encanteri, el final del segon camí de la història del