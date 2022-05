Dani Raya, un dels ferms candidats a prendre el relleu de 'Xepi' al VPC

Actualitzada 14/05/2022 a les 07:20

Després de la renúncia per motius personal de Jonathan, Xepi, García a la banqueta del VPC, la directiva del club treballa en l’elecció del nou entrenador. Una decisió que no es demorarà gaire, ja que la intenció de la cúpula de l’entitat és poder anunciar el nou tècnic abans de final d’aquest mes. En aquest sentit, l’actual entrenador del femení i ja exjugador del primer equip masculí, Dani Raya, encapçala totes les travesses. Lògicament, aquesta és una de les opcions que més agraden a la directiva i, de fet, era un dels membres de l’staff tècnic en cas que Xepi hagués acceptat continuar. Tot i les facilitats donades per la directiva i el bon sabor de boca que, tot i no assolir l’ascens a Federal 3, ha deixat García en el tram que va dirigir l’equip, la seva renúncia a continuar ha fet que la directiva activés segones opcions. Entre aquestes, tot i que hi ha un parell més d’entrenadors andorrans, la de Dani Raya és la principal aposta.