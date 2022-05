Vicky Jiménez, endavant en individual i en dobles

Actualitzada 13/05/2022 a les 06:10

Jornada rodona per a Vicky Jiménez Kasitnseva en el 6è Torneig internacional de tennis femení Solgironès, l’ITF de la Bisbal. La tennista andorrana es va classificar al matí per als quarts de final del torneig en desfer-se de l’hongaresa Reka Luca Jani en dos sets, 7 a 6 i 6 a 2, en què el vent va ser un element cabdal. Avui, l’andorrana jugarà la següent ronda en individuals. S’enfrontarà a la gironina Marina Bassols, que es va desfer de la grega Despina Papamichail en tres sets (6-4, 5-7 i 3-6). A la jornada de la tarda, Jiménez va guanyar els quarts de final en dobles fent parella amb la mexicana Renata Zarazúa, guanyadora de la primera edició del torneig. Van aconseguir la victòria davant les nord-americanes Jamie Loeb i Asia Muhammad en dos sets, 7 a 5 i 6 a 1, i accedeixen a les semifinals, que disputaran avui contra la parella formada per les espa­nyoles Aliona Bolsova i Rebeka Masarova. Demà es disputarà la final de dobles.