Vinyes i Mercader, amb tot a punt per a l'inici de l'asfalt a l'ERC 2022

Actualitzada 12/05/2022 a les 07:08

Una vegada disputats els dos ral·lis de parla portuguesa (FAFE i Açores), el calendari del Campionat d’Europa de ral·lis (ERC) fa que els equips habituals del certamen hagin de desplaçar-se fins a Gran Canària per disputar el 46è Ral·li Illes Canàries, tercera cita de l’ERC i vàlida per al Campionat de les Canàries de l’especialitat. Una vegada més, els equips que disputin la cita canària es trobaran amb les primeres especials cronometrades de l’ERC, que es faran sobre asfalt. Entre els participants hi ha els pilots de l’equip Suzuki Ibèrica, l’andorrà Joan Vinyes i Jordi Mercader, entre ells.L’andorrà va explicar que “sens dubte, en els primers compassos del ral·li canari haurem de fer variacions en les prestacions del nostre Swift, però una part important del treball el portarem fet del test”.