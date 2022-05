Els 'isards' es mantenen al Campionat d'Europa

Les derrota de Turquia assegura la permanència matemàtica

La continuïtat la temporada vinent a la Conference 2 Sud de la selecció andorrana de rugbi estava gairebé garantida però feia falta el segell matemàtic. La darrera derrota de Turquia davant Bulgària per 54 a 13 ha confirmat la permanència definitiva dels isards al seu grup del Campionat d’Europa.

Així, Bulgària, el darrer rival dels andorrans a l’Estadi Nacional i que va guanyar 13 a 17, acaba la fase com a primer classificat, amb quatre victòries i 18 punts, i la propera temporada quedarà emmarcat en la Conferència 1 Sud després d’assolir l’ascens. Encara queda per definir la plaça de permanència