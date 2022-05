Actualitzada 12/05/2022 a les 07:21

El CV Valls d’Andorra va perdre a la pista del CV Torelló per 3 sets a 0, en la 13a jornada de la fase de permanència de la Tercera Divisió femenina. Les noies d’Isabel Ribault van cedir per 25 a 19, 25 a 20 i 25 a 20, en un partit dur que les andorranes van vendre car. L’equip no reprèn la competició fins al 21 de maig, que rebran l’AE Sandor B.