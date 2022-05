El MoraBanc suma una victòria agònica després de dues pròrrogues a Saragossa en un duel que perdia d’onze

És força difícil explicar què va fer ahir el MoraBanc Andorra a Saragossa i com es va emportar una victòria agònica després de dues pròrrogues (80-83) davant d’un Príncipe Felipe amb més de 7.000 persones que van quedar bocabadades. El partit d’ahir va resumir perfectament com ha estat la temporada del MoraBanc, amb moments per oblidar (guanyava de sis a un minut i el va deixar escapar), reaccions èpiques (perdia d’onze punts), suspens (no va saber sentenciar el partit al final i a la primera pròrroga) i una de les victòries més importants, sens dubte, de la història del club,