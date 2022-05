Espot i Riva comencen les reunions amb les federacions i clubs esportius

Actualitzada 11/05/2022 a les 19:41

El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz, han iniciat aquest dimecres una ronda de trobades bilaterals amb les diferents federacions esportives i clubs històrics del país, segons informa l'executiu en un comunicat. Així, en els pròxims dies el cap de Govern i la ministra es reuniran amb les 36 federacions esportives del país i els 4 clubs històrics (VPC, FCA, BCA i Vòlei), i també amb el Comitè Olímpic Andorrà.L'executiu indica que la voluntat de les trobades és apropar-los el seu suport després d'un període complex i amb restriccions de mobilitat per la covid-19. Així mateix, també han agraït a predisposició i la feina de les federacions per adaptar-se a l'actualització de les mesures. D'altra banda, en la trobada s'ha donat a conèixer les necessitats d'infraestructures esportives que hi pot haver al país amb l'increment de les llicències federatives.En aquesta primera, Riva i Espot s'han reunit amb la Federació Andorrana d'Atletisme, la Federació Andorrana de Bàsquet, Federació Andorrana de Canoa Caiac, Federació Andorrana de Muntanyisme i el Bàsquet Club Andorra.