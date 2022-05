Els 'petits isards' acaben en el quart lloc a Saint Dévote

La selecció andorrana sub 12 va acabar en una notable quarta posició la participació en la desena edició del Torneig de Sainte Dévote de rugbi de set, a Mònaco. Els petits isards van realitzar un gran torneig, que es va celebrar en un gran escenari com l’Estadi Louis-II, i van cloure entre els quatre primers en una competició en què hi havia fins a 16 equips de 14 països diferents: Andorra, Bèlgica, els Emirats Àrabs Units, Equador, Espanya, França, Geòrgia, Illes Maurici, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, el Marroc, Mònaco i Suïssa. Els petits isards, combinat format per onze nens i una

