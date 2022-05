Andorra estarà present als Jocs Iberoamericans

Actualitzada 11/05/2022 a les 06:39

El tècnic nacional Marcos Sanza ha tancat la llista de seleccionats per participar al 19è Campionat Iberoamericà, que tindrà lloc del 20 al 22 de maig a Alacant. Les proves de pista se celebraran a l’Estadi de la Ciutat Esportiva Camilo Cano de la ciutat de la Nucia i la mitja marató a la ciutat de Torrevella. El Campionat Iberoamericà té lloc cada dos anys, però la darrera edició, que s’havia de disputar l’any 2020, no es va poder celebrar a causa de la covid. En aquesta edició es preveu una participació de més de 500 atletes de 23 països de l’Associació Iberoamericana d’Atletisme (AIA) i també hi participarà Ucraïna com a país convidat. El Campionat Iberoamericà és una competició d’alt nivell equivalent, per marques i qualitat dels atletes, a un esdeveniment continental com el Campionat d’Europa. La Federació Andorrana d’At­letisme veu la cita com una oportunitat per obtenir experiència internacional.